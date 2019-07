Graafwerk voor glasvezelnet Weststellingwerf begonnen

KPN legt het netwerk straat voor straat open. De stoep wordt 's ochtends open gegraven en de ploeg probeert het voor het eind van de middag weer te dichten. Omwonenden worden door de netbeheerder enkele dagen vooraf geïnformeerd.

'Nutsvoorziening'

De gemeente Weststellingwerf is blij dat Wolvega straks over glasvezel beschikt. "Snel internet is bijna een nutsvoorziening aan het worden", vertelt wethouder Jack Jongebloed. "Niet alleen ondernemers, maar ook inwoners hebben steeds vaker snel internet nodig, bijvoorbeeld voor zorg of school."

In de gemeente Weststellingwerf hengelden lange tijd twee aanbieders van snel internet naar klanten in het buitengebied.