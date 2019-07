Fryslân Fêstlein: 'Al 45 jaar ligt het hart van onze vriendinnengroep op Ameland'

De vriendinnen van Alie gingen 45 jaar geleden op introductiekamp naar Ameland. Daar kregen ze opdrachten en leerden ze de klas kennen. "We weten niet meer goed wat voor opdrachten we kregen," vertelt Joke, "maar wij hadden wel een fantastische tijd."

Wat de vriendinnen op de foto doen, is hun ook niet meer helemaal duidelijk. "Nee, we zijn op zoek naar wat het zou kunnen zijn, maar ik zou echt niet weten wat," zegt Joke. "Misschien hebben we een kwal of een tak beet, maar ik kan het me niet meer herinneren."

45 jaar Ameland

De vriendinnen kennen elkaar en het eiland erg goed. "Ons hart ligt al 45 jaar op Ameland," zegt Alie. We kennen elkaar als vriendinnengroep al zo lang en weten alles van elkaar. Daarnaast komen we vaak samen op Ameland en dat is wel bijzonder."