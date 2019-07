Wetterskip heeft nog geen grote schade aangetroffen bij dijkinspectie

Omdat het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet veel regent, is het neerslagtekort in onze provincie opgelopen naar 150 millimeter. Dat is ongeveer 50 millimeter meer dan normaal in deze periode.

Controle bij Terherne

Sjouke Bandstra is een van de rayonhoofden die de dijken controleert. Woensdagochtend controleerde hij de Nije Slachtedyk bij Terherne. Daar trof hij geen schade aan. Maar hoe ziet hij of er sprake is van lekkage of verschuivingen?

"Als ik bij een polderdijk kom, ga ik eerst even bij de sloot langs. Is die recht? Meestal zijn de sloten vrij recht, maar zit er ineens een grote bult, dan kan het zijn dat de kade daar is verschoven. Daar let ik dan extra op," vertelt Bandstra. De kade bij Terherne is waarschijnlijk op veen gebouwd.

Volgens Bandstra is de staat van de polderdijken in Fryslân niet ontzettend slecht en Bandstra verwacht dan ook geen al te grote problemen. "Maar je weet het nooit. Het is weer een half jaar verder sinds ik hier was. Het kan zo veranderen, dus we moeten er zeker van zijn dat er niets aan de hand is."

Naast de polderdijken op veengrond worden ook dijken geïnspecteerd die meer risico lopen op schade. Dat zijn dijken met een groot verschil in waterpeil tussen de boezem en de polder én de aanwezigheid van een sloot achter de polderdijk. "Scheurvorming komt met name bij veen voor."