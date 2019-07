Klaas Kikstra uit Franeker 100 jaar: dahliaman nu zelf in de bloemen

Kikstra woont in woonzorgcentrum Saxenoord. Woensdagochtend heeft Kikstra daar gezellig koffie gedronken met het personeel en de bewoners. In de middag zal hij met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen naar het zwembad. Kikstra heeft eerder gewerkt als boerenarbeider in de aardappels en in het hooi, hij werd later zetboer en opperman in Franeker.

'Gewoon doorleven'

Hoe is Kikstra zo oud geworden? Volgens hem zelf: "Gewoon doorleven. En ik heb nooit gerookt." Ook sport is volgens hem belangrijk. "Zwemmen doe ik nog," zegt Kikstra. In het water van Bloemketerp natuurlijk, maar op zijn leeftijd wel met een wetbelt om. Hij is niet de enige, want ook een zuster van hem werd zowat 100 jaar oud.

Verder geeft de 100-jarige toe dat hij van knappe vrouwen houdt. "Moai no!" zegt hij op z'n Fries. Als hij op reis ging, mocht hij graag om zich heen kijken.

Dochter Afke heeft een actie opgezet om kaarten in te zamelen voor haar vader. "Dat heeft een dochter van mij bedacht: een bericht op Facebook delen, zodat mensen hem massaal kaarten kunnen schrijven." Er zijn al veel kaarten bij Kikstra binnengekomen.

Broodtrommel voor zijn dahlia's

Van Omrop Fryslân ontvangt Kikstra een cadeaupakket. De Omrop-muts zet hij meteen op, de fietsbel ringelt hij en de broodtrommel komt goed van pas. De bloemen bij het zwembad onderhouden, dat is namelijk zijn hobby. Kikstra is gek op dahlia's. Elk jaar verzamelt hij het zaad, om dat het jaar erop weer te zaaien. En dat verzamelen doet hij in bakjes, dus de broodtrommel van de Omrop komt hem goed uit.