Besluit over zandsuppleties bij Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld

Een van de mogelijke alternatieven is het verstereken van één duin aan de noordwestkant van het eiland. Die heeft een belangrijke functie als waterkering en is daarom van belang voor de waterveiligheid.

Een ander 'alternatief' is dat de kust uit zichzelf weer aangroeit. "We hebben periodes waarin de kust erodeert en periodes waarin de kust weer aangroeit. Dat heeft te maken met hoe het zeegatsysteem zich gedraagt, het grote gebied tussen Ameland en Schiermonnikoog waar elke dag het water naar de Waddenzee in- en uitstroomt. We zien in onze metingen dat er een zandplaat onderweg is naar Schiermonnikoog, wanneer precies is nog onzeker, maar dan zal de kust weer aangroeien," zegt Zijlstra.

Toch zorgt men ervoor dat er in de tussentijd geen veiligheidsprobleem ontstaat. "Maar als het niet nodig is om in te grijpen, dan geven wij daar de voorkeur aan."