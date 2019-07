Afsluiting weg Fochteloërveen werkt voor kraanvogelfamilies

Als de vogels zich in de buurt van het asfalt ophouden, gaat de doorgaande weg dicht. Er zijn diverse vogelaars geweest die de kraanvogels de afgelopen tijd op de foto hebben gezet. Zo gaf Marchel Stienstra uit Hurdegaryp op Twitter aan dat hij zich in het Fochteloërveen bijna in Oost-Europa waant door het aantal kraanvogels.

Kwetsbaar

Het Fochteloërveen is voor de kraanvogels het belangrijkste Nederlandse broedgebied, maar met name de kuikens zijn kwetsbaar. In 2028 zijn er twee jonge kraanvogels overleden op de weg die door het natuurgebied loopt.