Tweeduizend extra exemplaren van Friese Jip en Janneke

Eind december 2016 waren de avonturen van Jip en Janneke voor het eerst in het Fries in boekvorm verkrijgbaar. Toen was de oplage 1.000 stuks. De tweede druk had 2.000 stuks, en daar komen opnieuw 2.000 bij. Volgens de Afûk is 5.000 exemplaren van één Fries boek een groot succes.