De Telegraaf: 'Grachtenhuis Ed Nijpels geplunderd'

Opvallen is dat de inbrekers ook een aantal bijzondere zaken niet hebben meegenomen. Er is onder andere een klein zilveren Elfstedenkruisje dat Nijpels bij zijn afscheid als commissaris kreeg meegenomen, en ook een zilveren kaatsbal bleef liggen. De voordeur van het grachtenpand was opengebroken met een breekijzer. Nijpels zelf was met vakantie in Italië toen er werd ingebroken, intussen is hij terug in Amsterdam.

Op de vraag van de krant of hij niet liever terugkeert naar 'het veilige Friesland' zegt Nijpels: "Nee hoor. Wij blijven, vol liefde, in Amsterdam wonen. We voelen ons daar heel erg thuis. De inbraak moeten we maar zien als een incident."