Politie gaat uit van misdrijf in onderzoek naar dood aangetroffen man in Leeuwarden

De dode persoon werd dinsdagmiddag gevonden. De politie kreeg een melding van mensen die de situatie bij de woning niet vertrouwden. Agenten gingen langs om poolshoogte te nemen en troffen het lichaam van de man aan.

TGO

Daarna werd er een uitgebreid forensisch onderzoek opgezet. Daarbij zijn in de loop van dinsdagavond aanwijzingen gevonden dat het om een misdrijf zou gaan. Om die reden is er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet.

Het zou gaan om een 73-jarige Chinese man, de bewoner van de woning. In de woning aan de Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg werden kamers verhuurd aan studenten, voornamelijk van Chinese afkomst.

Politie zoekt mensen die meer weten

Het onderzoeksteam van de politie wil graag in contact komen met mensen die daar hebben gewoond of verbleven, of mensen die huurders van deze woning kennen. Zij kunnen contact opnemen met het team via het meldformulier of op telefoonnummer 0900 8844.

Volgens een woordvoerder van de politie zullen de onderzoeken waarschijnlijk nog de hele dag duren, mogelijk wordt er donderdag ook nog onderzoek gedaan.