De spits is eraf: renovatie van spitsconstructie Oldehove kan beginnen

De mannen van Kielstra Kraanverhuur konden woensdagochtend niet meteen aan de slag met het zware karwei. Het was voor hen lastig om de toren met de grote kraan te bereiken en ze moesten omrijden. Maar toen ze op hun plek stonden, kon het werk beginnen.

Onmiddellijk herstellen

"Uit veiligheid moet de spits er helemaal af", vertelt projectleider Anne Beukens van de gemeente Leeuwarden. "Afgelopen jaar hebben we met Monumententoezicht ontdekt dat die constructie toch wat wiebelig was en dat we die onmiddellijk moesten herstellen. Toen hebben we de spits eraf gehaald. tijdelijk terug geplaatst en vastgezet. Nu halen we de spits er volledig af."

De spits gaat naar Bootsma Bouwbedrijf in Easterwierrum, waar het hout wordt bewerkt.