Even bijpraten met: Jeroen Pietersma van het Drachtster skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?

"Geweldig, de jongens staan te trappelen om weer te beginnen. Het schip is goed aangepakt deze winter, dus we hebben er echt veel zin in."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Het Snekermeer is wel een van onze favorieten. Het is mooi diep en er liggen altijd goede banen in. Dat er altijd veel mensen bij zijn, helpt natuurlijk ook mee."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"In principe willen we constanter zeilen. Afgelopen jaar was het bij ons heel sterk 'hoge pieken, diepe dalen'. Neem bijvoorbeeld De Veenhoop, dat was waardeloos."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Je kunt beter vragen wat we niet hebben veranderd. Het schip was verrot, lek en meerdere spanten zaten los, dus het volledige schip is aangepakt. Het is nu weer als nieuw!"

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Dat zou ik jullie nooit vertellen."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"Stamppot, en ja, óók in de zomer. Een goed stuk vlees hoort er ook bij. Daar kunnen we het allerbeste op zeilen."

Welk schip zien jullie als de grootste concurrent?

"Alle dertien, stuk voor stuk. We komen steeds dichter bij elkaar. Het schip met de bemanning die het slimst is, dat wint."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Omdat wij de beste ploeg hebben."