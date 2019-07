KV Minnertsga wil mensen kennis laten maken met de kaatssport

De kaatsvereniging van Minnertsga organiseert woensdag een wedstrijd voor zowel mannen- als vrouwenhoofdklassers. De actie werd een aantal weken geleden aangekondigd. Volgens Jacob Wassenaar, voorzitter van KV Minnertsga, is er een tiental aanmeldingen. "We hadden gehoopt op een paar meer, maar met tien zijn we ook hartstikke blij. We willen die mensen laten zien waarom wij zo gek zijn van het spelletje."

Plannen aangepast

De plannen zijn een beetje aangepast. Het originele idee was om mensen met oortjes rechtstreeks op de hoogte te houden van er op het veld gebeurt. Habtamu de Hoop en Chris Wassenaar zouden zo vertellen hoe het spel in elkaar steekt.

"We hadden gehoopt op een man of 30 of 40 en dat we dan twee personen hadden die het moesten uitleggen. Het zou lastig zijn om daarbij te staan en al die mensen toe te spreken." Het zou dan mooi zijn als Habtamu en Chris een oortje kregen en dat die twee dan via een microfoon mensen konden toespreken."

Stichting Duchenne

Aan dat plan zaten echter flinke kosten verbonden qua apparatuur. Daarom werd besloten dat het evenement met tien deelnemers wel zonder de apparatuur kon. "De opbrengsten van de opening van die dag gaan naar een goed doel, naar Stichting Duchenne. Om zoveel mogelijk geld daarheen te sturen, hebben we besloten verder te gaan zonder de oortjes", legt Wassenaar uit.

De kaatsvereniging probeert ieder jaar wat unieks te organiseren met de hoofdklasse. Zo werd er twee jaar geleden geld opgehaald voor Stichting STOPhersentumoren. Vorig jaar heeft het bestuur de Alpe d'Huzes beklommen. "Daar hebben we toen bijna 15.000 euro mee opgehaald. Zoiets wilden we dit jaar ook weer doen."

Kleinkind

Het goede doel voor die actie was snel gevonden. "Wij hebben een bestuurslid dat een kleinkind van drie jaar heeft en dat lijdt aan die ziekte. We hebben een jong bestuur met kleine kinderen en dan grijpt dat je nog meer aan. Daarom hebben we gekozen voor dat doel."

It goede doel foar dy aksje wie gau fûn. "Wy hawwe in bestjoerslid dat in beppesizzer fan trije jier hat en dat hat te krijen mei dy sykte. We hawwe in jong bestjoer mei lytse bern en dat grypt dat je noch mear oan. Dêrom hawwe we keazen foar dat doel. Dit like ús in moaie manier."