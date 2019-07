"Festivals moeten meer doen aan draagvlak van de bevolking"

Het aantal festivals is de afgelopen acht jaar ieder jaar met tien procent toegenomen. Landelijk zijn er nu tussen de 1.200 en 1.400 festivals. Volgens Martin Groters, docent en onderzoeker Leisure & Events Management aan NHL Stenden, stagneert dit nu. "Dat komt door strengere regelgeving van gemeenten en meer weerstand."

Sociale aspect

Volgens Groters moeten festivals meer rekening houden met de omgeving. "Hier valt nog een grote slag in te maken. Kijk als festival bijvoorbeeld wat er voor de lokale bevolking in zit en kijk of je iets terug kunt geven." Groters vindt wat Eurosonic in Groningen doet een mooi voorbeeld. "Het festival organiseert op de Grote Markt gratis optredens." Of een burenloket op het festivalterrein. "Ik zag dit op Rock Werchter. Buren kunnen hier terecht voor goedkope kaartjes, klachten of als ze gewoon even hun verhaal kwijt moeten."

Directeur van Welcome to the Village, Ruben Bosch, zegt dat ze al veel aandacht hebben voor de omgeving. "We organiseren al jaren een avond met onze buren. We drinken dan met elkaar een biertje om te laten zien wat we doen. Dat we niet alleen een popfestival zijn, maar ook aan maatschappelijke projecten doen met bijvoorbeeld vluchtelingen en duurzaamheid."

Bosch geeft toe dat ze dit wel wat meer willen doen. "De tijd, geld en energie die we nu in de rechtszaken moeten steken, zouden we liever aan al onze sociale partners willen besteden."

Trend

Het aantal festivals lijkt zijn plafond te hebben bereikt. Toch denkt Groters niet dat het om een trend gaat, maar dat festivals een blijvend fenomeen zijn. "Het voorziet in een behoefte die er onder mensen is. Men kan ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Ook heeft een festival een belangrijk sociaal aspect: samen met familie en vrienden iets beleven en zo de banden aanhalen. Maar ook het leren kennen van nieuwe mensen. Een festival is hier de ideale plek voor, omdat je veel gelijkgestemden tegenkomt."