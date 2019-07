Fries spreekt over klimaat voor 50.000 mensen op Sziget festival

Milan van der Meulen start bij Sziget met een petitie van jongeren om aandacht en actie te eisen voor het klimaat. DJ Martin Garrix zal de eerste handtekening zetten. Al Gore zal het publiek ook toespreken middels een videoboodschap.

De petitie pleit voor een ambitieuzer Europees klimaatbeleid en stelt concrete maatregelen voor. Alle festivalbezoekers kunnen met een zogenaamde QR-code scannen met de telefoon en zo de petitie ondertekenen. Later zal de petitie naar de nieuwe EU-president worden gestuurd.

Klimaat

Milan van der Meulen zet zich al sinds 2013. Zo probeert hij met zijn broer zoveel mogelijk mensen en bedrijven te laten overstappen op zonne-energie en is hij direct betrokken bij het Climate Reality Projekt van Al Gore in de Benelux. In 2016 stond Van der Meulen in de top drie van beste jonge ondernemers van Nederland en ook staat hij al drie jaar in de Duurzame Jonge 100.