Te weinig bewijs: drietal vrijgesproken van voorbereiden drugstransport in Drachten

Het drietal werd op 13 juli 2017 door de politie aangetroffen in een loods aan de Giek in Drachten. In dat gebouw stond ook een oplegger van een vrachtwagen. Daarin werden diverse pakketten met hasj gevonden.

Bewijs te mager

Het bewijs tegen de ontkennende verdachten was volgens de rechtbank te mager. De drie verdachten zeiden dat ze in de loods waren om de verlichting van de vrachtwagen te repareren.

Volgens de rechtbank heeft het OM nooit onderzocht of er ook daadwerkelijk iets mis was met de verlichting. Ook was geen aanvullende onderzoek gedaan naar een DNA-profiel, dat op een van de aangetroffen pakketten hasj werd gevonden.

Eis was celstraf

Twee weken geleden eiste de officier van justitie voor alle drie verdachten veertien maanden cel en een geldboete van 6.000 euro. De conclusie van de rechtbank was echter dat de verklaringen van de verdachten niet zomaar aan de kant konden worden geschoven.