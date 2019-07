Dwangsom voor Alliade Zorggroep/Stichting Talant vanwege brandmeldinstallaties

De laatste 'deadline' was op 1 april en die is niet gehaald. Gezien de prioriteit die de brandweer en de gemeente Opsterland geven aan brandveiligheid, kunnen ze nu alleen nog maar een bestuursrechtelijke maatregel nemen in de vorm van een dwangsom. De zorginstelling krijgt tot 1 januari 2020 de tijd om de certificering te regelen.

Reactie

Alliade Zorggroep/Stichting Talant heeft de gemeente laten weten dat uiterlijk in december alle locaties zijn voorzien van een geldig certificaat. De organisatie geeft aan dat alle installaties goed zijn en klaar zijn voor een certificaat.