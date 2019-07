Fout provincie: gaf artistiek leider Welcome to the Village subsidie aan zichzelf?

Dat is het geld dat de provincie beschikbaar heeft gesteld om de culturele evenementen ook na het culturele hoofdstadjaar van 2018 overeind te houden. Bootsma zit ook in de commissie die de verdeling van dat geld heeft bepaald. Dus Bootsma gaf subsidie aan het festival waarvan hijzelf artistiek leider is, zo leek het.

"Ik baal er echt enorm van, maar er is niet zoveel aan de hand", zegt Sjoerd Bootsma, de man om wie het allemaal gaat. "Ik heb op geen enkel moment mij bemoeid met het geld voor Welcome to the Village. Dat is een gesprek dat eigenlijk al rond was voordat ik aantrad als kwartiermaker en we hebben hier heel duidelijk afspraken gemaakt."

Al eerder afspraken

Volgens Bootsma waren er al in 2014 afspraken gemaakt over dat hij zich niet met Welcome to the Village zou bemoeien. "Alleen er is een fout gemaakt bij een ambtenaar van de provincie waardoor mijn naam onder de beschikking van het festival is komen te staan. Dat is een standaardbrief."

De culturele wereld binnen Fryslân is klein, daarom lijkt het vreemd. "Culturele Hoofdstad heeft een nieuwe generatie aan cultuurmakers gebracht en die kennen elkaar ook allemaal. Dat is ook een beetje Fryslân. Maar Welcome to the Village heeft geen nieuw geld gekregen, dit was een afspraak die al liep. Ik heb vanaf het begin gevraagd of het een probleem was dat ik een festival organiseer, en dat was het niet."