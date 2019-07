Nog een nieuwe speler voor basketbalclub Aris: Samuel Idowu (22)

Idowu is de vierde speler in de selectie van de Belgische hoofdcoach Ferried Naciri. Hij speelde vier jaar bij de Saint Peter's Peacocks in Jersey City. "We zijn erg blij dat we Samuel hebben kunnen contracteren", vindt bestuurslid Merlijn van der Meulen. "Het is een fysiek sterke inside speler die ook van buiten kan spelen."

Dedecker

Maandag maakte Aris al bekend de 18-jarige Belg Cedric Dedecker te hebben gecontracteerd.