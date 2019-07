Rustdag wielrenners Tour de France, maar niet voor kok Karin van Jumbo-Visma

"Het is heftig en druk, maar ook heel gaaf", zo vertelt Lambrechtse. "We moeten ons natuurlijk de hele tijd verplaatsen. Zodra ik met mijn kookwagen aankom dan is het de keuken in en aan de gang. 's Avonds laden we dan weer in en dan moeten we de volgende dag weer door. Maar, als je zulke resultaten boekt, dan houd je dit wel even vol."

Energie aanvullen

Voor de topsporters is het vooral belangrijk om te herstellen van de drukke wedstrijddagen. "Deze rustdag is gericht op koolhydraten. De energievoorraad in de spieren moet worden aangevuld, zodat de wielrenners de etappes weer door kunnen komen en weer overwinningen kunnen pakken."