Friese Ballonfeesten gratis: organisatie wil mensen uit de bermen vandaan

De voorbereidingen voor de Ballonfeesten zijn al begonnen, het is druk om de Nutsbaan heen. "Het grootste verschil met afgelopen jaar is dat dit jaar de entree graris is. Andere jaren moest er altijd worden betaald. Iedereen is welkom er er is dus geen belemmering meer om naar het terrein te komen," geeft Theo Nijholt van de organisatie aan.

"Vroeger zaten de mensen rondom Joure op stoeltjes. Dat is ook mooi: dan zie je de ballonnen overkomen. Maar om nu te zien hoe het er op de baan aan toe gaat is nog mooier, deze week kun je dus zo naar binnen," zegt Nijholt. Het bestuur tracht mensen actief naar de Nutsbaan te lokken, onder andere met reclamespotjes op sociale media.

Sponsoren en catering

Het tekort aan inkomsten uit entree moet worden opgevangen door sponsoren en met de opbrengsten uit de catering. Daarom ziet de organisatie graag dat zowel Jouster als mensen ban buiten weer naar het terrein komen.

Theo Nijholt van de organisatie hoopt op ruim 15- tot 20.000 bezoekers over het gehele weekend: "Het is afhankelijk van het weer, maar de mensen hebben natuurlijk wel vakantie."

Activiteiten

Folkert Veenstra van de veldploeg legt uit waarom men de baan moet bezoeken: "Natuurlijk voor de ballonnen. Maar daarnaast zijn er veel andere dingen te doen: er staat een feesttent, er komt een podium, er is kermis voor de kinderen, er staan foodtrucks en diverse soorten bier. En de ballonnen natuurlijk, daar draait het eigenlijk om. Maar zelfs ald die niét overein komen, is er genoeg te beleven."

Het is de bedoeling dat er elke avond 35 heteluchtballonnen de lucht in gaan, mits het mooit weer is. Verder kan er in een liggende ballon worden gelopen. Op zaterdag zijn de brandweer en de politie ook aanwezig, net zoals SC Heerenveen en een clown en pony's voor de kinderen. Zondag staat het terrein vol met oldtimers. En bovendien is er elke dag livemuzuek op de Nutsbaan.