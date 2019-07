'Landmark' van Lemmer: schoorsteen van het Woudagemaal bijna 100 jaar

De iconische schoorsteen van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer bestaat in augustus 100 jaar, en dus is het feest. Eigenlijk werd er in 1917 al een schoorsteen opgemetseld. Maar in de zomer van 1918 maakte een grote storm een einde aan deze eerste schoorsteen: van de hoge pijp was nog maar 30 meter over. Een eeuw geleden kon dus pas de tegenwoordige schoorsteen worden opgeleverd. Destijds was het enkel bedoeld voor de afvoer van rook van het stoomgemaal. Maar tegenwoordig wordt de schoorsteen ook gezien als belangrijk onderdeel van de skyline van Lemmer.