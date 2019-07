De Zware Jongens zingen spotlied over de Garden of Dance-soap in Sneek

Het liedje is intussen al duizenden keren bekeken op YouTube. "Het verhaal leeft wel natuurlijk, er zijn veel reacties," zegt Kuipers.

Jammer

"Wij vinden het zonde dat zo'n mooi evenement op het laatste moment niet meer doorgaat," geeft de zanger aan. "Het is ontzettend jammer. En wees eerlijk: zo'n feest in de stad willen organiseren als gemeente en nog niet overlegd hebben met omwonenden is ook niet zo slim. Het besluit duurde te lang, het kwam veel te laat. Dat had je eerder ook wel kunnen bedenken."

Daarom maar een feestnummer over de Garden of Dance-soap. Hoe kwam het duo op dit idee? "We hadden een optreden zaterdagavond. Toen zaten we in de auto en dachten we: wij moeten hier iets ludieks mee doen. Omdat wij een studio aan huis hebben, namen we wat op en hebben we dit eruit gegooid."

Ondanks de ophef denken De Zware Jongens dat de Sneekweek weer een erg gezellig evenement worden zal. "Su is 't ook wel weer," zegt Kuipers op zijn Sneekers.