Marit Bouwmeester wil winnen op het WK: "Ben klaar met die tweede plaatsen"

Bouwmeester is de laatste tijd bijna altijd in Japan te vinden. Maar dan wel op een heel andere plek dan waar nu het WK is. Ze heeft zich namelijk al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020. Daarom zeilt en traint ze veel op het olympische water in Enoshima. Maar Enoshima ligt aan de oostkust en Sakaiminato-City ligt aan de westkust. En laat nu net daar het WK zijn.

"Geen idee hoe het water is"

"Ik ben hier nu voor het eerst, dus ik heb geen idee hoe het water is. Echt een nadeel is dat niet, want ik heb niet het idee dat de anderen hier wel veel hebben getraind." Maar ook het weer zal in Sakaiminato-City waarschijnlijk een grote rol spelen, denkt Bouwmeester. "Ironisch genoeg is er nu wind van de zee. Maar als het toernooi begint, staat er regen gepland en komt er wind van het land. We moeten dus allemaal omgaan met die veranderlijke omstandigheden."

Bouwmeester werd al drie keer eerder wereldkampioen: in 2011, 2014 en 2017. Vorig jaar werd ze tweede op het WK en ook dit jaar pakte ze flink wat tweede plaatsen, zoals op het Europees kampioenschap in Porto. "Het lijkt wel of ik dit jaar een abonnement heb op tweede plaatsen. Nou, daar ben ik zo langzamerhand wel klaar mee. Ik ben echt gemotiveerd om hier de titel te pakken."