Wetterskip Fryslân inspecteert dijken vanwege droogte

Wetterskip Fryslân is begonnen met de controle van ongeveer honderd kilometer polderdijk. Reden is de toenemende droogte. Het tekort aan regenwater is in Fryslân inmiddels opgelopen naar honderdvijftig millimeter. Dat is ongeveer honderdvijftig millimeter meer dan normaal. De controle duurt ongeveer twee weken.