Maansverduistering dinsdagavond waarschijnlijk goed te zien

De maansverduistering is dinsdagavond waarschijnlijk goed te zien, al kan er in het noorden zo nu en dan nog wel wat bewolking zijn. De maan komt dinsdag net na tienen op. De verduistering is dan al begonnen, maar de start is in Nederland niet te zien. Het hoogtepunt is vermoedelijk rond half twaalf. Dan wordt de maximale verduistering verwacht.