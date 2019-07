Willem Jelle Bellinga uit Koudum wil wereldkampioen zonne-racen worden

Maar de studenten hebben nog een andere vernieuwing. Eerder bleek namelijk dat de harde wind in Australië vaak van de zijkant op de auto kwam, net zoals bij een zeilboot. Daarom is er aan de auto een kleine vleugel vastgemaakt. "Zo kunnen we extra krachten opwekken, waardoor we een extra duwtje in de rug krijgen."

De komende tijd zal het team de auto aan diverse tests onderwerpen. In september zullen ze met hun auto naar Australië afreizen voor de World Solar Challenge. De race begint op 13 oktober in Darwin. De route loopt dwars door het land naar beneden, naar de finish in Adelaide.