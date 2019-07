Twee miljoen euro in beslag genomen in grote Leeuwarder witwaszaak

Wat opvalt in de zaak zijn de grote geldbedragen die de verdachten thuis hadden liggen. Het ging in totaal om bijna 700.000 euro in cash. Het grootste bedrag werd in een boodschappentas op een zolder gevonden: meer dan 500.000 euro in briefgeld.

Het geld lag echter niet alleen thuis: in een van de auto's die in beslag is genomen, vond justitie meerder zakken met in totaal 5.000 euro aan muntgeld.