Eiland voor visdieven doet z'n werk in De Zwagermieden

De kolonie visdieven veroorzaakte overlast voor de bewoners van het complex. In 2018 waren er ruim 60 paar visdieven op het dak. Voor de bewoners niet leuk, maar het was wel een belangrijke locatie voor de populatie in Friesland. Daarom vroeg woningcorporatie Accolade om advies.

Om het dak ongeschikt te maken als broedlocatie, moet er van de provincie een goede alternatieve broedgelegenheid zijn. Dat werd in overlegd met adviesbureau Altenburg & Wymenga en Staatsbosbeheer het eiland in De Zwagermieden. Op het Sikkemahuis is het grind weggehaald en zijn er netten gespand.