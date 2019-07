Hackers kunnen vanaf nu ook in Sneek terecht voor een hackopleiding

Hacklab bestaat al in Leeuwarden en komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Initiatiefnemers Anouk Vos en Mary Jo de Leeuw zagen enkele jaren geleden dat een bepaalde categorie jongeren thuis op de bank belandde, terwijl ze wel heel slim met computers om kunnen gaan.

Vraag naar technisch onderlegde medewerkers

Over de hele wereld is er steeds meer vraag naar mensen die 'internet-savvy' zijn en goed kunnen hacken. Maar de vijver is nog klein. Hackers worden bij bedrijven en overheden vaka ingezet als cybersecuritymedewerkers. In deze functie zijn ze daarvoor verantwoordelijk om de online beveiliging van een bedrijf te regelen.

De Sneker dependance heeft samenwerkingsverbanden met bedrijven, om zo ook een opleiding in de praktijk te kunnen aanbieden.