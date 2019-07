Moeder en dochter lopen Vierdaagse om geld in te zamelen

Het is de vierde keer dat moeder en dochter Kuipers de Vierdaagse lopen. "We denken dat we goed getraind zijn", zegt Jeanine. "Het is wat wisselend. Dit jaar is het voor het eerst wat koeler. In andere jaren was het echt heel warm. Dan hadden we wel eens wat probleempjes onderweg in de zin van last van de warmte of wat schuurplekken. Hopen dat het dit jaar wat meevalt."

De twee lopen niet zomaar vier keer vijftig kilometer. "Mijn moeder, de oma van Hester, is afgelopen jaar in december overleden", legt Jeanine uit. "Aan de gevolgen van de ziekte fan Kahler. Ze had het idee om bij haar uitvaart geld op te halen voor onderzoek naar deze ziekte, in plaats van dat mensen bloemen geven. Het is hard nodig dat er onderzoek wordt gedaan naar deze niet heel bekende ziekte, zodat de behandelingen beter worden."

2.000 euro

Het doel van mem en dochter is om in ieder geval 2.000 euro op te halen. "Wij dachten: met een collecte bij een uitvaart haal je niet 2.000 euro op. Het bedrag dat bij de uitvaart is ingezameld, wilden wij aanvullen tot die 2.000 euro, want dan kun je het gelabeld bij KWF Kankerbestrijding brengen. Dan komt het echt terecht bij de bestrijding van de ziekte van Kahler."

Jeanine denkt dat het tijdens het lopen op sommige momenten ook wel eens emotioneel kan worden. "Het zal van tijd tot tijd wel even slikken worden en we zullen soms ook wel even met kippenvel hier lopen. Ook bepaalde nummers die je onderweg hoort, krijgen een andere lading, zoals 'Leef' van André Hazes."