Even bijpraten met: Jaap Zwaga van het skûtsje uit Langweer

Hoe staat het met de teamspirit?

"Ons team is geweldig. Het zijn stuk voor stuk prachtige mensen met ontzettend veel inzet."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Dat is niet zo moeilijk: Langweer natuurlijk."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"Niets anders dan anders."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"We hebben dit jaar een nieuwe fok gekregen, verder geen grote bijzonderheden."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Niets"



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"Ik heb niet echt een voorkeur. Ons eten wordt verzorgd door 'It Haske' en alles wat ze ons voorschotelen is dik voor elkaar."

Welk schip zien jullie als de grootste concurrent?

"Niemand."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"We zullen iedere dag ons best doen, maar winnen... dat zullen we niet, denk ik."