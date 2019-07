Zwaagman wint inhaalwedstrijd fierljeppen in Groninger Grijpskerk

Bij de vrouwen won Marrit van der Wal uit It Heidenskip met 15.79 meter. Sigrid Bokma werd tweede met 14.42 m.

Tweede dagtitel Veldstra

Opvallend bij de junioren was dat Wietse Nauta, die de eerste elf wedstrijden op rij had gewonnen, in Grijpskerk verslagen werd door Folkert Veldstra met 17.69 meter. Veldstra was zaterdag ook al de sterkste in Winsum. Nauta kwam niet verder dan 16.95 meter en werd derde, achter Jos Bethlehem (17.26)

Bij de jongens ging de titel naar Rutger Haanstra met een sprong van 17.38 meter.

Westert troeft favoriet af

Bij de meisjes was er een grote verrassing. Hanneke Westert uit Sneek, in juni net 13 jaar geworden, sprong in de voorronde een nieuw persoonlijk record van 13.34 m en ging als derde naar de finale. Daar sprong ze een dik nieuw PR van 14.66 meter en pakte zo haar eerste dagtitel in de eerste klasse. Favoriet Femke Rispens (13.94) werd nu tweede, voor Pytrix Westra (13.82)