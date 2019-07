Derde aanwinst SC Heerenveen deze zomer: Chidera Ejuke nieuwe aanvaller

Technisch manager Gerry Hamstra, die momenteel in het buitenland zit, is blij met de transfer. Hamstra is met name trots op Ejukes snelheid, dribbels en het vermogen om te scoren. Met Ejuke heeft SC Heerenveen de derde aanwinst van de zomer binnengehaald. Eerder zijn al de middenvelder Hicham Faik en de spits Jens Odgaard aangetrokken.