Foto Friese fotograaf naar zelfportret jonge Rembrandt hangt in Rijksmuseum

Kunstenaars en amateurs konden voor de expositie zelfgemaakte, op Rembrandt geïnspireerde kunstwerken inzenden. Schilderijen, tekeningen, foto's, houtsnijwerk, borduursels, allerhande materialen zijn gebruikt om portretten van of op te maken.

Foto met Rembrandtlicht

Tussen al die kunstwerken zitten ook creaties van vijftien Friezen. Thom van Dijk uit Akkrum is een van hen. Hij stuurde een foto in die sprekend lijkt op het zelfportret dat de jonge Rembrandt van zichzelf maakte in olieverf. "Het is een zijaanzicht van Rembrandt, waarin zijn krullen heel duidelijk zichtbaar zijn. Er valt een heel mooi zogeheten 'Rembrandtlicht' op zijn gezicht, waardoor zijn ogen en mond een beetje wegvallen in de schaduw."

Het was niet gemakkelijk om dat zelfportret na te maken met een foto, geeft Van Dijk toe. Hij is er ongeveer een maand mee bezig geweest. "Ik heb heel veel bestudeerd hoe het licht nu eigenlijk werkt en hoe Rembrandt dat toentertijd heeft gedaan. Het is vooral heel veel proberen. Ik heb ongeveer honderd foto's gemaakt voordat ik zag welk licht nodig is."

Trots

Dat hij nu in het Rijksmuseum hangt, vindt hij fantastisch. "Het is natuurlijk een grote eer, want er waren ruim 8.000 inzendingen." De opening was maandagochtend. Van Dijk was erbij. "Het is eigenlijk onbeschrijfelijk om je eigen werk er te zien hangen. Wie wil er nou niet in het Rijksmuseum als kunstenaar? Dat heb ik toch even gedaan."