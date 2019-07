Mirjam de With wint prijs voor beste regie met de film 'Taiki'

In de film zijn onder andere Jennifer Hofman en Tibor Lukács te zien. De film ging in februari al in première. Taiki gaat over de 9-jarige Bruno, die in een bos in Zweden verdwijnt als zijn ouders hem na een ruzie uit de auto zetten. Hij wilde niet met zijn vader en moeder mee op vakantie, maar bleef liever thuis met zijn digitale vriend Taiki. Bruno is gespeeld door Pepijn van der Sman.