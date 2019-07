Komt de oude zuivelfabriek terug in Hollum op Ameland?

In 1982 werd de voormalige fabriek een garage, smederij en bouwmarkt. Een jaar later is de schoorsteen van 30 meter hoog afgebroken. De stoomfluit van de fabriek verhuisde naar het Maritiem Museum. Het betekende het einde van de oude fabriek, maar daar moet nu verandering in komen.

"Het is een van de laatste stukjes industrieel erfgoed die Ameland nog heeft. Theo Faber, de huidige eigenaar, is pensioengerechtigd en het zou zonde zijn als straks de sloophamer ertegenaan gaat. We kunnen nu het te koop staat proberen om er met lokale bewoners nieuw leven in te blazen", legt Jur de Vries uit.

Appartementen

Ingenieursbedrijf Sweco heeft een advies aan de gemeenteraad gegeven. Op de bovenverdieping kunnen appartementen komen, als tijdelijke woonruimte voor personeel. Daar is op het eiland een tekort aan. Het plan gaat over 20 studio's voor 40 mensen: "Om het financieel aantrekkelijk te maken", zegt De Vries. Om de appartementen te bouwen is wel een bestemmingswijziging nodig.

"Op de bovenverdieping zijn mooie ruimtes die op dit moment leeg staan. Als we daar personeelsstudio's van maken, hebben we ook weer een oplossing voor een probleem op Ameland", meent De Vries. "De gemeente heeft aangegeven medewerking te verlenen aan het opzetten van groepsaccommodaties voor huisvesting binnen de bebouwde kom, zo'n fabrieksplan zou daar misschien ook wel in passen."

Opnieuw zuivel in de verkoop

De bouwmarkt kan in het pand blijven zitten, al moet de winkel wel iets kleiner worden. De smederij kan verhuizen en de benzinepomp gaat weg. Aan de voorkant willen ondernemers van Ameland zuivelproducten verkopen, voor Amelanders en badgasten.

De voorgevel moet er volgens het plan van Jur de Vries uit Hollum weer net zo uit komen te zien zoals het ooit was. De Vries wil ook dat er weer melk wordt opgehaald met een antieke melkwagen en dat bezoekers als een excursie door de fabriek kunnen lopen. Daar moeten ze ook de kans krijgen streekproducten te kopen.

Schoorsteen en stoomfluit terug

De schoorsteen moet weer worden herbouwd en de stoomfluit kan weer terug, zo is het plan. De fluit was een teken voor de boeren op het eiland dat hun paarden uit het land moesten als de paardenreddingsboot in actie moest komen.

Op 15 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het plan van het college. Algemeen Belang Ameland heeft al aangegeven het plan te waarderen.