Vogelbescherming: 'Investeer in natuurlijke vijanden eikenprocessierups'

In een landschap waar veel dieren leven, komen natuurlijke vijanden ook vaker voor. In het geval van de eikenprocessierups zijn dat de koolmees en de sluipwesp, zegt Lars Soerink van de Vogelbescherming. Deze laatste legt eitjes in de nesten van eikenprocessierupsen.

Natuurlijke aanpak

Wat veel gemeenten nu doen is de bermen maaien en het gras laten liggen. Onder het verdorde gras willen planten niet goed groeien. Als er een grote planten- en soortenrijkdom is, kunnen plagen zoals nu met de eikenprocessierups minder gauw op grote schaal uitbreken. Helemaal verdwijnen zal de eikenprocessierups ook weer niet, zegt Soerink. Burgers zouden de gemeenten in een brief moeten vragen om een natuurlijke aanpak met een grote verscheidenheid aan soortenrijkdom. Gemeente die de eikenprocessierups bestrijden, doen dat nu met een stofzuiger of soms ook met vergif. Soerink vindt die laatste aanpak geen goede zaak, want dan gaan niet alleen de eikenprocessierupsen dood, maar ook andere dieren.

Goedkoper

Soerink noemt Weststellingwerf een van de gemeenten die het wel goed doet. Natuurlijk bermbeheer is, als je alles bij elkaar optelt met bestrijding en schade, misschien nog wel goedkoper dan op grote schaal stofzuigen en vergif gebruiken. Je hoeft dan minder grootschalig te bestrijden en de energie op die plekken inzetten waar mensen er echt last van hebben, vindt de Vogelbescherming.