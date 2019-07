Fryslân Fêstlein: "Onze kleine meid voor het eerst mee op vakantie, dat was zo bijzonder"

"Deze foto is voor mij heel bijzonder, omdat mijn dochter er ook op staat," vertelt Nynke, terwijl zij verliefd naar haar meisje Lieke kijkt. "Ze is vorig jaar oktober geboren en ze was een cadeautje. Wij zijn erg blij met haar en willen nu graag zoveel mogelijk aandenkens maken."

Je hoeft helemaal niet naar Barbados

"Wij waren toch al in Harlingen en hebben toen besloten om voor een dag naar Vlieland te gaan. Dat is wel een groot voordeel van Fryslân. Al in de haven voelt het als vakantie. Voor dat gevoel hoef je helemaal niet naar Barbados," grapt Nynke. "De kleine voor het eerst mee op vakantie, dat was zo bijzonder. Zij zag op de boot zo veel om zich heen. Ze vond het fantastisch, maar het is natuurlijk ook heel spectaculair allemaal."