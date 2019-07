De monsterteek komt eraan: na gewone teek nu ook superteek in Nederland

Caroline Clement uit Broger vond de teek op haar paard, die in het weiland bij Odoorn stond. "Ik haal dagelijks teken uit mijn paarden en ik zag meteen dat deze anders was. Hij heeft heel lange poten en hij was vooral heel snel."

Het beestje heet officieel de hyalommateek, maar is landelijk in het nieuws bekend als de 'superteek.' Dit komt omdat hij een stuk groter is dan 'normale' teken. Waar de normale teek passief wacht op een prooi, gaat de hyalommateek actief op zoek.

Collega's van RTV Drenthe lieten foto's van de superteek zien aan bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research. Hij is expert op het gebied van teken. "Er zijn vier kenmerken waardoor het er sterk op lijkt dat dit een hyalommateek is. Je kunt het onder meer zien aan het streepjespatroon op de poten en aan de grootte. Bovendien beweegt de teek zich snel volgens degene die hem heeft gevonden en zat het dier op een paard."

Krim-Congovirus

De superteek die in Odoorn is gevonden draagt mogelijk het Krim-Congovirus bij zich. Het beest is een van de grootste verspreiders van het virus, dat gelijkenis vertoont met ebola. "Daarom maken we ons zorgen over de vestiging van de reuzenteek in ons land. De ziekte komt al voor in Zuid-Europa en die wil je hier gewoon niet hebben", zegt bioloog Van Vliet.

Of de superteek uit Drenthe het virus echt bij zich droeg, wordt op dit moment onderzocht door het RIVM en de NVWA. De teek kan zich verstoppen op de grond en gaat actief op zoek naar een gastheer als ze bijvoorbeeld trillingen voelen. In de jacht op een prooi kunnen ze maximaal honderd meter afleggen.

Superteek komt dichterbij

Tot nu toe werd het beestje met name in Noord-Afrika en Azië gevonden, maar het lijkt erop dat het steeds meer in West-Europa voorkomt. Dat kan komen omdat ze met trekvogels deze kant op komen, maar van de superteken in Duitsland is na onderzoek bekend dat ze daar hebben overwinterd.

Volgens Van Vliet is de kans groot dat het beestje in de toekomst vaker wordt gezien in Nederland. "Het is een warmteminnend beest. Je ziet dat hij steeds meer richting het noorden trekt. Klimatologisch wordt het hier steeds geschikter. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat hij zich hier gaat vestigen", geeft de bioloog aan.

Van Vliet: "Doordat het warmer wordt, is het wel iets waar we rekening mee moeten houden. Hij past ook in het lijstje waar bijvoorbeeld de tijgermug in hoort." Toch is het volgens hem niet iets om bang van te worden. "De kans dat je hem tegenkomt is verwaarloosbaar klein. Je kunt beter opletten dat je de gewone teek niet tegenkomt."