Beurtschip uit Grou verkozen tot 'schip van het jaar' op Sneekweek

Het schip is gemaakt in Joure bij de werf van Auke Holtrop van der Zee en het voer vanaf 1910 op de beurtvaart tussen Sneek, Grou en Leeuwarden. Volgens Sneek Promotion heeft het schip daarmee en belangrijke, cultuurhistorische rol gespeeld voor het zuidwesten van Fryslân. Later kwam het schip in Zoutkamp in Groningen terecht, waar het werd gebruikt voor de garnalenvisserij. Vanaf 1988 was het schip een recreatievaartuig.

Restauratie van het schip

In 2011 werd het schip te koop aangeboden. Een groep liefhebbers bracht het onder in de stichting Dorp Grouw, met het doel het schip te restaureren en terug te brengen in de oorspronkelijke uitvoering. Dat heeft ruim 3,5 jaar geduurd en is gedaan door werkzoekenden onder leiding van Bryan Kes en Age Veldboom.

Vakmensen

Het schip is dus gekoppeld aan een leer-werktraject voor meer dan 80 mensen. Een van de deelnemers was bijvoorbeeld een schilder uit Syrië die met dit project de Nederlandse taal beter onder de knie kreeg. Meer dan 40 werkzoekenden hebben na dit project een baan gevonden, vertelt Harry Amsterdam als voorzitter van de stichting Dorp Grouw.