Vlieg- en gevechtsopleiding veroorzaakt ook in de herfst extra lawaai

De opleiding is eind april gestart en duurt nog tot november. De afgelopen maanden waren er al extra vliegbewegingen door deze FWIT-opleiding en dat zal ook na de zomerstop nog even doorgaan. "Er komen in ieder geval meer vliegbewegingen op het veld", vertelt luitenant kolonel Ronald van der Jagt van de vliegbasis. Toch komt het niet boven de normen uit: "Wij zijn beperkt aan een totaal aantal starts en landingen op jaarbasis, en daar gaan we ook wel naartoe dit jaar."

Afhankelijk van het weer

De overlast voor de rest van de provincie hangt voor een groot deel af van het weer. "Grondzicht is zeer van belang voor het tweede deel van de opleiding", vertelt Van der Jagt. "Daar waar wij grondzicht hebben omdat het daar goed weer is, daar zal de oefening plaatsvinden." Dat kan boven Noord-Nederland zijn, maar ook boven Zuid- of Oost-Nederland.

Zeker is wel dat Vlieland extra lawaai kan verwachten in de eerste paar weken van de tweede fase van de opleiding.

Internationale opleiding

De FWIT-opleiding heeft dit jaar studenten uit onder andere Nederland, België en Portugal. Dat zijn de EPAF-landen, de European Participating Air Forces. De opleiding duurt zeven maanden, in die tijd leren de piloten alles over de wapens aan boord en de verschillende tactieken die kunnen worden gebruikt bij luchtoperaties. Hetgeen ze leren, nemen ze mee naar de squadrons om het over te brengen.

De training is verdeeld over drie fases, waarvan de eerste al is afgelopen. Van april tot nu werd er met name 'air-to-air- getraind. Dat betekent dat gevechtssituaties in de lucht getraind en doorgenomen worden. De komende maanden komen daar 'air-to-ground' en 'mission employment' bij. Daarmee krijgen de studenten training over de wijze waarop ze gronddoelen kunnen aanvallen en wat daarbij komt kijken. Als afsluiter worden 'air-to-air' en 'air-to-ground' bijeengebracht.

Naast de F16 zijn er de komende maanden twee Hercules-vliegtuigen in actie boven de provincie. Zij hebben een ondersteunende functie bij de oefening.