Samen Terschelling lekt brief omdat drankmisbruik op Terschelling "uit de klauwen loopt"

Naar aanleiding van het lekken van de brief maak burgemeester Wassink zich zorgen over het functioneren van het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Bos ziet dat anders. Bos wilde met het lekken van de brief zijn raad wakker schudden. "Ik vind dat het tijd is voor actie en dat het mijn maatschappelijke taak is om de discussie over dit grote probleem weer op gang te brengen."

Wel of niet vertrouwelijk

Ook bij de stempel 'vertrouwelijk' zet Bos zijn vraagtekens. "De burgemeester zegt dat de brief vertrouwelijk is, maar dat staat niet in de brief zelf en het UMCG zegt ook niet dat hij vertrouwelijk moet blijven. Het punt is dat er wat ernstigs kan gebeuren terwijl de raad weet dat de brief er al een jaar ligt en we niets hebben gedaan. Als er wel wat gebeurt, zijn de rapen gaar op Terschelling en wordt er wel naar ons gekeken", geeft Bos aan.

Geen actie

De brief ligt al een jaar bij de raad en volgens Bos is er in de afgelopen tijd niets mee gedaan. "Ik hoop dat we alle partijen om tafel krijgen en een werkgroep kunnen creëren, zoals in een bijeenkomst op 10 januari is afgesproken. Toen is aan iedereen kenbaar gemaakt dat er actie moet komen en dat er een werkgroep moet komen met alle stakeholders, maar vervolgens is er niets gebeurd."