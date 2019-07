Minister Slob stelt 48 miljoen beschikbaar voor scholen in krimpregio

Maandag maakte onderwijsminister Arie Slob bekend dat er geld vrij wordt gemaakt voor middelbare scholen die worden getroffen door krimp. "Het voortbestaan is essentieel voor de bereikbaarheid van het onderwijs en de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden", schrijft de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. Vogel heeft al wel ideeën waar scholen het geld voor kunnen gebruiken. "Wat we graag willen, is dat we ons personeel kunnen behouden. Dan kunnen we ook wat aan de werkdruk doen. Het gaat niet zo zeer om een beter salaris, maar als je leraren kunt behouden, dan kun je zo ook anders inzetten. Denk aan meer begeleiding van leerlingen of onderwijsontwikkeling."

Geldpijn

Scholen krijgen van het rijk een vast bedrag per leerling. Nu er steeds minder kinderen op school zitten, komen de scholen in de financiële problemen. Het gaat om scholen in Fryslân, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Vanaf volgend jaar kunnen scholen hun aanvraag indienen. Er is dan 10 miljoen beschikbaar, dat moet worden verdeeld. In 2021 is er 15 miljoen voor de scholen. De scholen mogen zelf beslissen waar ze het geld voor willen gebruiken.

Krimpvoorspelling

Alle scholen in de krimpgebieden kregen een brief van de minister met daarin de krimpvoorspelling. Vogel: "Ook wij hebben kortgeleden een brief van de minister gekregen met een voorspelling van de krimp tot 2030. We moeten in de regio Drachten rekening houden met zo'n 21 procent minder leerlingen, wat neerkomt op zo'n 500 tot 600 leerlingen. Dat zijn flinke aantallen. Daarmee kom je als school in de problemen."

Vinger aan de pols

Vogel is dan ook blij met het geld dat wordt vrijgemaakt voor onderwijs in krimpgebieden. "We hebben als scholen in Noord-Nederland de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze problematiek bij de minister. We zijn positief dat de minister hier geld voor vrijmaakt. Maar het is onduidelijk waar het aan besteed gaat worden. Daarbij zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan leerlingenvervoer in de regio's waar scholen moeten sluiten. We zullen zeker vinger aan de pols houden waar het geld naartoe gaat."