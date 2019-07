Kinderen van het azc in Balk kunnen van nu af aan weer veilig achterop de fiets

Het is niet de eerste keer dat de vrouwenvereniging ervoor zorgt dat de kinderen in Balk veilig op de fiets kunnen zitten. In 2017 heeft Passage ook al fietszitjes ingezameld. Meer dan een jaar later ging het azc dicht, toen zijn de zitjes van toentertijd meegegaan met de bewoners die er op dat moment woonden.

Jonge gezinnen

In mei 2019 is het azc weer geopend, toen heeft Manda Heerschop van de opvang opnieuw de vrouwenvereniging benaderd. Er zijn namelijk veel jonge gezinnen in het azc gekomen. De vrouwenvereniging zocht contact met het bedrijf Bobike, dat fietszitjes maakt. De producent schenkt nu een kleine 50 kinderzitjes aan het azc.