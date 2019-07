Geen gedoe met boeken in je koffer: bij de Strandbieb in Makkum is genoeg keuze

Een goed boek mee op vakantie: wie heeft het niet op het lijstje met spullen staan dat ingepakt moet worden? Maar boeken nemen zo veel ruimte in en zijn zwaar bovendien. Daar hebben ze in Makkum een mooie oplossing voor bedacht: de Strandbibliotheek van camping De Holle Poarte. Die is sinds afgelopen zaterdag weer open. Durkje Helfrich helpt iedereen aan een goed vakantieboek. "Op een goede dag hebben we wel zo'n 500 mensen over de vloer."