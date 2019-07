Al 60 jaar Vakantiespelen in de bossen van Ooststellingwerf

De zestigste editie is aanleiding voor een extra feestelijke editie. Het thema dit jaar is Bep What's App, die op zoek gaat naar haar eigen verleden met een tijdmachine. Ieder jaar komen er zo'n 400 kinderen naar het bos om mee te doen met diverse activiteiten. De kinderen worden opgehaald met een dubbeldekkerbus. En de oudste kinderen mogen een nacht in het bos blijven slapen.

75 vrijwilligers

Van de vossenjacht tot leven stratego: zo'n 75 vrijwilligers maken de Vakantiespelen mogelijk. "Elk jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers", vertelt Ilona van Veen van de Stichting Vakantiespelen Ooststellingwerf. "Ook achter de coulissen hebben we heel veel mensen nodig. Gelukkig krijgen we ieder jaar deze mensen bij elkaar."

Reünie op 5 oktober

Speciaal in het jubileumjaar organiseert de stichting op 5 oktober een reünie voor alle mensen die in de loop der jaren vrijwilliger zijn geweest. Kijk voor meer informatie op de website.