Even bijpraten met: Klaas Westerdijk van d'Heale Moanne

Hoe staat het met de teamspirit?

"Die groeit alleen maar meer. We hebben meerdere nieuwe bemanningsleden en dat moet een goed nieuw team vormen. Uiteindelijk werkt het uiteraard zo dat wanneer het resultaat goed is, het met de teamspirit ook wel goed komt. Dit weekend hebben we nog een trainingsweekend, de laatste grote proef."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Stavoren is prachtig, maar wij zijn heel allround wat dat betreft. Niet alleen op het grotere water, maar ook op de kleinere wateren kunnen we mooi zeilen. Uiteindelijk heeft alles toch te maken met een goede mindset."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"Minder extreme keuzes maken. De risico's willen we beter tegen elkaar afwegen en dat moet zorgen voor een stabiel kampioenschap."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Nee, niet heel veel. Wel hebben we een nieuwe fok, die we gebruiken met de harde wind."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"We hebben wel enkele geheimen, maar die houd ik voor mezelf."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"De Koningshof uit Heerenveen verzorgt ons eten en dat doen ze uitstekend. 's Middags voor het zeilen dineren we. Echt een favoriet heb ik niet, maar Hollandse pot doet het bij ons altijd goed!"

Welk schip zien jullie als de grootste concurrent?

"We zien onszelf niet als titelkandidaat. Als je het mij vraagt zijn dat Grou en Earnewâld. Maar wanneer je kijkt naar ons niveau, hebben we vooral concurrentie van Sneek, Drachten, Huizum en de Zuidwesthoek. Drachten tegen Drachten blijft altijd een strijd, hè."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"We zijn geen titelkandidaat, je moet wel realistisch blijven. Maar met heel veel mazzel kunnen we winnen. Ons doel is het linkerrijtje."