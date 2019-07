Martin Sitalsing beoogde nieuwe korpschef Midden-Nederland

Sitalsing (57) is geboren in Suriname en werkt sinds 1985 bij de politie en heeft al diverse functies bekleed. Zo was hij onder andere districtchef in Groningen en Haren. Ook was Sitalsing eerder al korpschef van de regio Twente. Daarmee was hij de eerste allochtone korpschef in Nederland.

Op dit moment is Sitalsing voorzitter van de raad van bestuur van de GGZ-instelling Lentis in Groningen het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag, ook in Groningen.