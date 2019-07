Para-amazone Rixt van der Horst heeft goede generale voor EK

In haar categorie was ze de sterkste op de teamtest, op de individuele test en de kür op muziek. Vooral op de individuele test liet ze de concurrentie ver achter zich. Daarnaast behaalde Van der Horst met de Nederlandse ploeg ook de eerste prijs in de landenwedstrijd.

De komende dagen maakt de bondscoach de selectie voor het EK bekend. Van der Horst is meervoudig wereldkampioen paradressuur.