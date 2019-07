Daniël Iseger keert even terug op hoofdklasse: "Ik vind kaatsen gewoon heel leuk"

Wordt Iseger opnieuw gestraft?

Vorige week zondag viel Iseger ook bij Kingma en Anema in. Dat was op de hoofdklassepartij in Huizum. Iseger was toen vergeten dat hij nog een wedstrijd schorsing had staan. Hij was geschorst, omdat hij volgens de KNKB voor Goutum in plaats van Huizum hoort te kaatsen bij de afdelingspartijen.

Omdat hij vorige week heeft gekaatst, hangt hem nu opnieuw een straf boven het hoofd. "Ik had er beter om moeten denken en het is mijn eigen schuld. Ik had verkeerd gerekend, omdat ik geen rankingspeler meer ben en daardoor die wedstrijd officieel nog niet mocht kaatsen. Met de goede bedoelingen ben ik het veld weer ingestapt. Ik vind kaatsen gewoon heel leuk", zei Iseger daarover.